Чарльз Джонсон: "Опыт в муай-тай и боксе поможет мне в бою"

Участник турнира UFC Fight Night Baku Чарльз Джонсон рассказал о своей подготовке к поединку и вспомнил о прошлом опыте в других видах единоборств.

Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции в Баку американец признался, что пока не успел познакомиться с местной кухней из-за специального режима питания перед боем.

"Пока я нахожусь в Азербайджане, не смог попробовать местные блюда, потому что придерживаюсь особого рациона из-за веса. Но после боя обязательно это сделаю. Люди в Азербайджане очень ухоженные. Здесь все очень аккуратно и чисто", - сказал Джонсон.

Говоря о подготовке к поединку, боец отметил, что в прошлом занимался не только смешанными единоборствами.

"Я занимался профессиональным боксом. Меня всегда интересовали разные виды единоборств, и в боксе я тоже становился чемпионом. Но это было еще в 21 год, то есть речь идет о давнем опыте. На самом деле я занимался не только боксом, но и муай-тай. Если соперник попробует использовать какую-то тактику, я буду готов нокаутировать его", - подчеркнул Джонсон.

Отметим, что турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. Главным событием турнира UFC Fight Night Baku станет бой азербайджанца Рафаэля Физиева с мексиканцем Мануэлем Торресом.