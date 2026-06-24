"Лев" против "Ночного времени": Фарман Гасанов готов переписать рекорд американца на UFC в Баку

"Болельщиков ждет интересный бой и незабываемый вечер".

Как передает İdman.Biz, об этом в интервью offsideplus.az перед боем с американцем Эриком Ноланом заявил Фарман Гасанов, который дебютирует 27 июня на турнире UFC Fight Night: Fiziev vs Torres на Национальной гимнастической арене.

Представляем вам это интервью:

– Как вы чувствуете себя на данный момент?

– Чувствую себя хорошо. Идет неделя боя, сейчас процесс весогонки. Я на диете. Но, несмотря на это, самочувствие отличное.

– Довольны ли вы подготовкой? Кто оказал вам поддержку?

– Да, доволен. Все прошло хорошо. Тренировочный лагерь мы провели в Америке, а затем, за три недели до боя, вернулись в Баку. Меня поддержали мои тренеры — Ибрагим-муаллим и Гейдар-муаллим.

– Ваше появление в UFC стало неожиданностью. Как это произошло?

– Я три года дрался в LFA, у меня там три победы. Оттуда многие бойцы переходят в UFC. Наш менеджер очень усердно работал над тем, чтобы подписать меня в UFC. Судьбе было угодно, чтобы это случилось именно в Баку. Я выступлю на турнире UFC Fight Night Baku.

– Вы говорили, что пришли в UFC, чтобы драться за титул...

– На это, конечно, уйдут годы, понадобится время. Первой целью было попасть в UFC. Но когда ты уже здесь, твоя цель — забрать пояс и стать чемпионом. Сейчас мы сфокусированы на предстоящем и следующих поединках. Верю, что мы справимся и дойдем до титула. Просто это требует времени, дисциплины, тренировок и терпения.

– Говорят, что основная сила к мужчинам приходит после 30 лет. Вы согласны с этим?

– Возможно. Это немного связано с мышлением. После 30 мозг работает иначе, что заставляет человека подходить к вещам по-другому. С точки зрения дисциплины, силы и спорта — такое вполне может быть.

– Для Тофика Мусаева дебют в Баку сложился непросто. Вы ощущаете атмосферу домашних стен как давление или как-то иначе?

– Это спорт. Тофик после дебюта показал себя еще лучше. Случиться может всякое. Я чувствую не давление, а огромную поддержку. И это дает мотивацию. Верю, что все будет хорошо.

– Другие бойцы, которые представят Азербайджан, уже в Баку. Вы собирались вместе?

– Да. С Назимом и Рафаэлем мы пока не виделись, но с Таиром уже встретились. Верю, что все четверо азербайджанских бойцов завершат свои поединки победой.

– На сегодняшний день у вас пять побед, а у вашего соперника — четыре поражения. У кого изменится рекорд?

– Иншаллах, будет 6-0.

– На чьей стороне психологическое преимущество?

– Психологическое преимущество будет на моей стороне.

– Почему ваше прозвище "Лев" (Şir)?

– Отец всегда называл меня "мой лев". Поэтому это прозвище так за мной и закрепилось.

– Прозвище вашего соперника Эрика Нолана — "Ночное время" (Night Time). Что произойдет в ночное время?

– Он, наверное, имеет в виду американское время. В ночное время Баку все будет иначе. Он проиграет.

– Что вы скажете болельщикам перед боем?

– Болельщиков ждет интересный бой и отличный вечер. Будут драться четыре азербайджанца. Пусть приходят поддержать нас, они увидят зрелищные бои. Иншаллах, мы закончим этот вечер четырьмя победами.