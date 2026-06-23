23 Июня 2026
RU

В UFC запустили рейтинги бойцов на основе ИИ

ММА
Новости
23 Июня 2026 09:42
28
В UFC запустили рейтинги бойцов на основе ИИ

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил новую систему рейтингов, впервые сформированную с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает İdman.Biz, обновленные списки лучших бойцов во всех весовых категориях уже опубликованы на официальном сайте организации.

Новый рейтинг получил название Meta UFC Rankings. Его особенностью является то, что позиции спортсменов теперь определяются не голосованием экспертов, а специальной системой на базе машинного обучения и статистического моделирования.

Согласно заявлению UFC, рейтинги будут автоматически пересчитываться и обновляться каждый понедельник после официальных турниров промоушена.

При формировании списка учитывается целый ряд факторов, включая вероятность исхода поединков, способ победы, уровень соперников, динамику выступлений бойца, а также его результаты в разных весовых категориях.

В UFC подчеркнули, что система по-разному оценивает победы и поражения. Например, успех в бою с высокорейтинговым соперником имеет значительно больший вес, чем победа над оппонентом из нижней части рейтинга. Кроме того, учитывается и актуальность результатов — недавние поединки влияют на позиции сильнее, а за длительное отсутствие боев предусмотрены штрафные коэффициенты.

В промоушене считают, что новая модель позволит максимально объективно оценивать достижения спортсменов, опираясь исключительно на их результаты в октагоне.

Появление рейтингов, сформированных искусственным интеллектом, стало очередным шагом UFC в направлении внедрения современных технологий в управление и аналитику крупнейшей ММА-организации мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Для фанатов UFC в Баку пройдет открытая тренировка
11:12
ММА

Для фанатов UFC в Баку пройдет открытая тренировка

На Приморском бульваре перед турниром UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres организуют открытую тренировку и фан-зону со свободным входом
Назим Садыхов встретился со звездой азербайджанской гимнастики
22 Июня 22:25
ММА

Назим Садыхов встретился со звездой азербайджанской гимнастики - ФОТО

Спортсмены обменялись подарками и пожелали друг другу успехов

Убийцу тренера по ММА Орхана Гаджиева приговорили к 14 годам лишения свободы
22 Июня 18:37
Другое

Убийцу тренера по ММА Орхана Гаджиева приговорили к 14 годам лишения свободы

Амиль Сурхаев застрелил Орхана Гаджиева, считая, что тот слишком легко отделался за убийство его брата Руслана

Таир Абдуллаев: "Готов пройтись по сопернику как танк"
22 Июня 16:27
ММА

Таир Абдуллаев: "Готов пройтись по сопернику как танк" - ФОТО

Азербайджанский боец рассказал о дебюте в UFC, подготовке в США и настрое на бой с бразильцем Джефферсоном Насименто

Джо Роган назвал бой Гейджи и Топурии величайшим в истории UFC
22 Июня 10:13
ММА

Джо Роган назвал бой Гейджи и Топурии величайшим в истории UFC

Комментатор лиги отметил, что победа явного андердога сделала поединок еще более уникальным

Пимблетт готов отказаться от титульного боя ради поединка с Топурией
22 Июня 08:15
ММА

Пимблетт готов отказаться от титульного боя ради поединка с Топурией

Пока неизвестно, как долго Топурия будет восстанавливаться

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар
21 Июня 03:44
ЧМ-2026

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар

Ундав забил свой третий гол на ЧМ-2026
Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году