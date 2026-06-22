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Назим Садыхов встретился со звездой азербайджанской гимнастики - ФОТО

ММА
Новости
22 Июня 2026 22:25
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Назим Садыхов встретился со звездой азербайджанской гимнастики

В преддверии турнира UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres, который пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики, состоялась встреча двух известных представителей азербайджанского спорта - бойца UFC Назима Садыхова и прославленного гимнаста Тофика Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в тренировочном комплексе Федерации гимнастики Азербайджана.

Появление Садыхова стало приятным сюрпризом для юных гимнастов, которые получили возможность пообщаться с бойцом UFC, задать ему вопросы и узнать больше о его спортивной карьере.

Тофик Алиев познакомил гостя с особенностями тамблинга и продемонстрировал элементы из своей тренировочной программы. В свою очередь Назим Садыхов рассказал о подготовке к предстоящему поединку на турнире UFC в Баку.

Спортсмены пожелали друг другу успехов в будущих соревнованиях и обменялись памятными подарками. Садыхов подарил Алиеву перчатки UFC, а знаменитый гимнаст вручил бойцу свою гимнастическую обувь.

Отметим, что Тофик Алиев вошел в историю мировой гимнастики как первый спортсмен, успешно выполнивший одну из самых сложных комбинаций в тамблинге - тройное сальто с тройным вращением.

Завершилась встреча совместной фотографией. Несмотря на то, что спортсмены представляют разные виды спорта, их объединяет общая цель - достойно представлять Азербайджан на международной арене и вносить вклад в развитие отечественного спорта.

İdman.Biz
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