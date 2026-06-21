21 Июня 2026
RU

Азербайджанский боец UFC: "Я пришел за чемпионским поясом"

ММА
Новости
21 Июня 2026 13:00
23
Азербайджанский боец UFC: "Я пришел за чемпионским поясом"

Азербайджанский боец UFC Фарман Гасанов рассказал о своих целях перед турниром UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres, который пройдет 27 июня в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен заявил, что рассматривает выступление в UFC как начало большого пути и намерен в будущем бороться за чемпионский пояс.

"UFC для меня всегда был одновременно целью и мечтой. Сегодня я уже выступаю в сильнейшей организации мира. Но для меня это только начало пути. Моя цель в UFC - доказать себя на самом высоком уровне, одерживать победы одну за другой и в итоге получить шанс на титульный бой. Я не считаю себя слабее ни одного соперника и выхожу на каждый поединок с намерением победить", - цитирует слова Гасанова Операционная компания Baku City Circuit.

Боец также подчеркнул особое значение предстоящего турнира для азербайджанского спорта.

"В этот день внимание всего мира будет приковано к Азербайджану. Для меня огромная честь стать частью такого исторического турнира. А возможность драться перед родными болельщиками дает дополнительную мотивацию. Конечно, ответственность очень велика. Но я воспринимаю это не как давление, а как дополнительный стимул. Поддержка тысяч зрителей на арене - это особенное чувство для любого бойца", - отметил он.

Напомним, что турнир UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres состоится 27 июня на Национальной арене гимнастики. Соперником Фармана Гасанова станет представитель США Эрик Нолан.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Уайт назвал условие для проведения турнира UFC в Колизее
12:16
ММА

Уайт назвал условие для проведения турнира UFC в Колизее

Глава промоушена заявил, что поддержит проект при наличии финансирования
Капе нокаутировал Хоригути и приблизился к титульному бою UFC
09:22
ММА

Капе нокаутировал Хоригути и приблизился к титульному бою UFC - ВИДЕО

Португалец взял реванш спустя восемь лет, уступая по ходу поединка

Гейджи назвал переломный момент боя с Топурией
07:20
ММА

Гейджи назвал переломный момент боя с Топурией

Их поединок прошел 15 июня в Вашингтоне
Шарабутдин Магомедов прибыл в Баку на турнир UFC Fight Night
20 Июня 15:49
ММА

Шарабутдин Магомедов прибыл в Баку на турнир UFC Fight Night - ФОТО

"Пират Каспийского моря" 27 июня проведет бой с Мишелем Перейрой

Физиев: "Когда в октагоне встречаются азербайджанец и мексиканец, зрелище гарантировано"
20 Июня 14:19
ММА

Физиев: "Когда в октагоне встречаются азербайджанец и мексиканец, зрелище гарантировано" - ФОТО

Хедлайнер турнира заявил, что готов к бою с Мануэлем Торресом и ждет поддержки трибун

Таир Абдуллаев дебютирует в UFC на турнире в Баку
19 Июня 17:22
ММА

Таир Абдуллаев дебютирует в UFC на турнире в Баку

Азербайджанский боец стал пятым представителем страны в крупнейшем ММА-промоушене мира

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО
19 Июня 09:41
ЧМ-2026

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Главный тренер сборной Канады рассказал о поступке Ассима Мадибо после тяжелой травмы Исмаэля Коне