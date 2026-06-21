Азербайджанский боец UFC: "Я пришел за чемпионским поясом"

Азербайджанский боец UFC Фарман Гасанов рассказал о своих целях перед турниром UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres, который пройдет 27 июня в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен заявил, что рассматривает выступление в UFC как начало большого пути и намерен в будущем бороться за чемпионский пояс.

"UFC для меня всегда был одновременно целью и мечтой. Сегодня я уже выступаю в сильнейшей организации мира. Но для меня это только начало пути. Моя цель в UFC - доказать себя на самом высоком уровне, одерживать победы одну за другой и в итоге получить шанс на титульный бой. Я не считаю себя слабее ни одного соперника и выхожу на каждый поединок с намерением победить", - цитирует слова Гасанова Операционная компания Baku City Circuit.

Боец также подчеркнул особое значение предстоящего турнира для азербайджанского спорта.

"В этот день внимание всего мира будет приковано к Азербайджану. Для меня огромная честь стать частью такого исторического турнира. А возможность драться перед родными болельщиками дает дополнительную мотивацию. Конечно, ответственность очень велика. Но я воспринимаю это не как давление, а как дополнительный стимул. Поддержка тысяч зрителей на арене - это особенное чувство для любого бойца", - отметил он.

Напомним, что турнир UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres состоится 27 июня на Национальной арене гимнастики. Соперником Фармана Гасанова станет представитель США Эрик Нолан.