Уайт назвал условие для проведения турнира UFC в Колизее

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность проведения турнира организации в знаменитом римском Колизее.

Как сообщает İdman.Biz, глава крупнейшего ММА-промоушена мира рассказал, что ранее уже обсуждался вариант проведения там поединка между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском.

По словам Уайта, переговоры велись всерьез, однако проект оказался слишком дорогостоящим.

"Колизей запросил около 150 миллионов долларов за проведение боя. Эти деньги должны были пойти в фонд восстановления исторических памятников Италии. Поэтому для реализации идеи было необходимо, чтобы именно Цукерберг и Маск профинансировали мероприятие", - заявил президент UFC на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 279.

При этом Уайт дал понять, что не отказывается от идеи проведения турнира в одном из самых известных исторических сооружений мира.

"Любой, кто захочет вложить деньги в бой UFC в Колизее, - я за", - подчеркнул глава организации.

Напомним, потенциальный поединок между Марком Цукербергом и Илоном Маском активно обсуждался в 2023 году, однако так и не состоялся. Несмотря на это, идея проведения масштабного бойцовского шоу в Колизее по-прежнему остается одной из самых амбициозных в истории UFC.