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Джо Роган назвал бой Гейджи и Топурии величайшим в истории UFC

ММА
Новости
22 Июня 2026 10:13
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Джо Роган назвал бой Гейджи и Топурии величайшим в истории UFC

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался о титульном поединке в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.

Как сообщает İdman.Biz, бой состоялся 15 июня на турнире UFC White House - Freedom 250 в Вашингтоне и завершился победой Гейджи техническим нокаутом.

По словам Рогана, именно статус Джастина как явного андердога сделал этот поединок особенным.

"Главный бой турнира UFC в Белом доме был величайшим боем в истории. Буквально - самым невероятным боем всех времен, потому что победил Джастин Гейджи. Он считался андердогом с коэффициентом шесть к одному", - заявил Роган.

58-летний комментатор подчеркнул, что сенсационная победа Гейджи над фаворитом значительно повысила историческую значимость этого поединка.

İdman.Biz
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