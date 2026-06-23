Рафаэль Физиев серьезно пострадал от ИИ, а турнир в Баку войдет в историю UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев оказался среди тех, кто сильнее всего пострадал от перехода UFC на новую рейтинговую систему.

Как сообщает İdman.Biz, организация объявила о запуске Meta UFC Rankings — новой модели, которая постепенно должна заменить привычный медийный рейтинг. Если раньше позиции бойцов определялись голосованием представителей СМИ, то теперь UFC переходит к математической системе, разработанной совместно с Meta.

Прежний рейтинг UFC существовал с 2013 года. Его формировала группа журналистов и представителей профильных изданий: каждую неделю они составляли свои топ-15 по дивизионам и рейтинг pound-for-pound (абсолютный рейтинг), после чего голоса суммировались и усреднялись. В список могли попадать только бойцы, которых UFC считала активными. Такая система часто вызывала споры, поскольку во многом зависела от субъективного мнения голосующих.

Дана Уайт не раз критиковал прежний подход. Глава UFC заявлял, что давно недоволен рейтингами и считает, что должен существовать более точный способ оценки бойцов.

При этом в UFC уточняют важную деталь: новую систему не стоит понимать как рейтинг, который каждую неделю «придумывает» искусственный интеллект. По данным CBS Sports, машинное обучение использовалось при создании модели, а сами позиции теперь рассчитываются математически по заранее заданным правилам.

Meta UFC Rankings учитывает победы, уровень соперника, способ завершения боя, активность, динамику карьеры, давность предыдущих поединков и особенности весовой категории. Победа и сила побежденного соперника остаются главным фактором. Отдельно система поощряет активность и снижает вес старых результатов: простой начинает влиять на позицию после 18 месяцев, а давние бои постепенно теряют значение.

Именно поэтому историю Физиева уже можно условно назвать случаем, когда боец «пострадал от искусственного интеллекта». В прежнем медийном рейтинге легкого веса он сохранял место в топ-15 и шел 11-м номером. Однако в новой версии рейтинга Meta UFC Rankings Физиев оказался за пределами первой пятнадцатки.

Важно, что UFC пока не убрала старый медийный рейтинг окончательно. На переходном этапе обе версии существуют параллельно, но сама организация объявила именно о начале перехода официальных рейтингов к Meta UFC Rankings. Поэтому для Физиева ближайший бой получает дополнительное значение: теперь он будет важен не только для спортивной репутации, но и для возвращения в топ-15 уже по новой системе.

Кстати, бакинский турнир в этом смысле станет первым практическим тестом новой рейтинговой эпохи. Meta UFC Rankings был представлен 22 июня, а первым турниром UFC после этого станет UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres, который пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене в Баку. Следовательно, именно результаты бакинского вечера должны повлиять на одно из первых обновлений рейтингов по новой модели.

Как известно, главным событием турнира станет бой Рафаэля Физиева против мексиканца Мануэля Торреса в легком весе. Так что для Физиева это будет не только домашний поединок, но и шанс ответить алгоритму победой в октагоне.

В со-главном бою вечера Шарабутдин Магомедов встретится с бразильцем Мишелем Перейрой. Также в карде заявлены и другие азербайджанские бойцы: Назим Садыхов проведет бой против бразильца Матеуса Камило, Фарман Гасанов в своем первом поединке в организации встретится с американцем Эриком Ноланом, а Таир Абдуллаев дебютирует в UFC поединком с бразильцем Жефферсоном Насименто.

Таким образом, UFC Baku становится не только историческим турниром для азербайджанского ММА, но и первым большим экзаменом новой рейтинговой системы UFC.