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Мануэль Торрес: "Не думаю, что Физиев сможет победить меня в первом раунде"

ММА
Новости
24 Июня 2026 13:41
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Мануэль Торрес: "Не думаю, что Физиев сможет победить меня в первом раунде"

Мексиканский боец смешанных единоборств Мануэль Торрес высказался о предстоящем поединке против представителя Азербайджана Рафаэля Физиева на турнире UFC в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, Торрес поделился ожиданиями на пресс-конференции перед турниром.

"Я с уважением отношусь к сопернику, но у меня есть своя стратегия на бой", - заявил мексиканец.

Говоря о Физиеве, Торрес отметил опыт и высокий уровень азербайджанского бойца, но не согласился с возможностью быстрого поражения.

"Рафаэль Физиев - опытный и высококлассный боец. Тем не менее я не думаю, что он сможет победить меня в первом раунде. Победа в первом раунде - одна из моих главных стратегий", - сказал Торрес.

Мексиканский боец также поделился впечатлениями от Баку.

"Ваши люди очень добрые. У меня пока не было возможности полностью познакомиться с городом, но то, что я увидел, оставило приятное впечатление", - добавил он.

Отметим, что турнир UFC пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. В главном бою вечера выступающий в легком весе представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

İdman.Biz
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