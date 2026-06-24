Фарман Гасанов: "Поднять флаг Азербайджана на турнире UFC в Баку стало бы для меня особой гордостью"

"Турнир UFC в Азербайджане - очень большое событие".

Об этом на пресс-конференции перед предстоящим турниром UFC в Баку заявил азербайджанский боец Фарман Гасанов, сообщает İdman.Biz.

Гасанов подчеркнул, что подходит к бою в хорошем состоянии и полностью готов к поединку.

"Чувствую себя очень хорошо. Никакого давления на мне нет. Мой соперник Эрик Нолан - опытный и сильный боец. Он предпочитает работать в стойке. Я хорошо его знаю и серьезно готовился именно к этому поединку. Поднять флаг Азербайджана у себя на родине стало бы для меня особой гордостью", - сказал Гасанов.

Азербайджанский спортсмен также считает, что турнир UFC вызовет большой интерес у местных болельщиков.

"Я не из тех, кто пристально следит за футболом. Но думаю, что турнир UFC будет для болельщиков даже интереснее", - добавил он.

Турнир UFC Fight Night пройдет 27 июня в Национальной гимнастической арене в Баку. Это будет первый турнир промоушена в Азербайджане.

В главном бою вечера азербайджанский легковес Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом. Сам Гасанов проведет поединок против американца Эрика Нолана.