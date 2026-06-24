24 Июня 2026
RU

Фарман Гасанов: "Поднять флаг Азербайджана на турнире UFC в Баку стало бы для меня особой гордостью"

ММА
Новости
24 Июня 2026 13:11
14
Фарман Гасанов: "Поднять флаг Азербайджана на турнире UFC в Баку стало бы для меня особой гордостью"

"Турнир UFC в Азербайджане - очень большое событие".

Об этом на пресс-конференции перед предстоящим турниром UFC в Баку заявил азербайджанский боец Фарман Гасанов, сообщает İdman.Biz.

Гасанов подчеркнул, что подходит к бою в хорошем состоянии и полностью готов к поединку.

"Чувствую себя очень хорошо. Никакого давления на мне нет. Мой соперник Эрик Нолан - опытный и сильный боец. Он предпочитает работать в стойке. Я хорошо его знаю и серьезно готовился именно к этому поединку. Поднять флаг Азербайджана у себя на родине стало бы для меня особой гордостью", - сказал Гасанов.

Азербайджанский спортсмен также считает, что турнир UFC вызовет большой интерес у местных болельщиков.

"Я не из тех, кто пристально следит за футболом. Но думаю, что турнир UFC будет для болельщиков даже интереснее", - добавил он.

Турнир UFC Fight Night пройдет 27 июня в Национальной гимнастической арене в Баку. Это будет первый турнир промоушена в Азербайджане.

В главном бою вечера азербайджанский легковес Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом. Сам Гасанов проведет поединок против американца Эрика Нолана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мануэль Торрес: "Не думаю, что Физиев сможет победить меня в первом раунде"
13:41
ММА

Мануэль Торрес: "Не думаю, что Физиев сможет победить меня в первом раунде"

Мексиканский боец UFC заявил, что уважает Рафаэля Физиева, но намерен сам сделать ставку на быстрый старт

"Лев" против "Ночного времени": Фарман Гасанов готов переписать рекорд американца на UFC в Баку
01:36
ММА

"Лев" против "Ночного времени": Фарман Гасанов готов переписать рекорд американца на UFC в Баку

Дебютант промоушена рассказал о подготовке в США, психологическом преимуществе и пообещал фанатам четыре победы Азербайджана за один вечер
Рафаэль Физиев серьезно пострадал от ИИ, а турнир в Баку войдет в историю UFC
23 Июня 14:24
ММА

Рафаэль Физиев серьезно пострадал от ИИ, а турнир в Баку войдет в историю UFC

Азербайджанский боец выбыл из топ-15 легкого веса согласно новой системе подсчета рейтинга

Для фанатов UFC в Баку пройдет открытая тренировка
23 Июня 11:12
ММА

Для фанатов UFC в Баку пройдет открытая тренировка

На Приморском бульваре перед турниром UFC Fight Night: Fiziev vs Torres организуют открытую тренировку и фан-зону со свободным входом
В UFC запустили рейтинги бойцов на основе ИИ
23 Июня 09:42
ММА

В UFC запустили рейтинги бойцов на основе ИИ

Новая система будет автоматически обновляться после каждого турнира
Назим Садыхов встретился со звездой азербайджанской гимнастики
22 Июня 22:25
ММА

Назим Садыхов встретился со звездой азербайджанской гимнастики - ФОТО

Спортсмены обменялись подарками и пожелали друг другу успехов

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано
21 Июня 18:30
Мировой футбол

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано

"Бавария" намерена поговорить с Олисе после чемпионата мира