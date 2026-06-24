Тахир Абдуллаев: "Главной целью было попасть в UFC"

Азербайджанский боец ММА Тахир Абдуллаев выступил на пресс-конференции, посвященной турниру UFC Fight Night в Баку.
Как сообщает İdman.Biz, он заявил, что для него особенно важно выйти в октагон перед родными болельщиками.
"Я очень счастлив, что выступаю в UFC. Радует, что люди так сильно нас поддерживают. Бой в своей стране дает мне дополнительную мотивацию. Здесь выступят очень сильные спортсмены. Сейчас я доволен весовой категорией до 77 кг, в которой выступаю. Сначала планировалось, что я приму участие в турнире в Абу-Даби. Во время подготовки в США моей главной целью было получить путевку в UFC. К счастью, мне удалось этого добиться", - сказал Абдуллаев.
Отметим, что в рамках турнира UFC в Национальной гимнастической арене Тахир Абдуллаев встретится с бразильцем Джефферсоном Насименто. Главным событием турнира UFC Fight Night Baku станет бой азербайджанца Рафаэля Физиева с мексиканцем Мануэлем Торресом.
Рафаэль Физиев: "Пятираундовый бой - мое преимущество"
Азербайджанский боец рассказал о подготовке к поединку с Мануэлем Торресом
Назим Садыхов: "Изучил сильные и слабые стороны соперника"
Азербайджанский боец рассказал о подготовке к поединку с Матеусом Камило
Шарабутдин Магомедов: "Хочу, чтобы Перейра показал свой лучший бой"
Российский боец заявил, что полностью сосредоточен на поединке в Баку
Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"
Бразилец заявил, что его конфликт с соперником выходит за пределы октагона
Соперник Назима Садыхова: "В субботу вы увидите красивый бой"
Бразилец Матеус Камило заявил о готовности к поединку на турнире UFC в Баку