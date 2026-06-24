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Тахир Абдуллаев: "Главной целью было попасть в UFC"

ММА
Новости
24 Июня 2026 15:28
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Тахир Абдуллаев: "Главной целью было попасть в UFC"

Азербайджанский боец ММА Тахир Абдуллаев выступил на пресс-конференции, посвященной турниру UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, он заявил, что для него особенно важно выйти в октагон перед родными болельщиками.

"Я очень счастлив, что выступаю в UFC. Радует, что люди так сильно нас поддерживают. Бой в своей стране дает мне дополнительную мотивацию. Здесь выступят очень сильные спортсмены. Сейчас я доволен весовой категорией до 77 кг, в которой выступаю. Сначала планировалось, что я приму участие в турнире в Абу-Даби. Во время подготовки в США моей главной целью было получить путевку в UFC. К счастью, мне удалось этого добиться", - сказал Абдуллаев.

Отметим, что в рамках турнира UFC в Национальной гимнастической арене Тахир Абдуллаев встретится с бразильцем Джефферсоном Насименто. Главным событием турнира UFC Fight Night Baku станет бой азербайджанца Рафаэля Физиева с мексиканцем Мануэлем Торресом.

İdman.Biz
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