Шарабутдин Магомедов: "Хочу, чтобы Перейра показал свой лучший бой"

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов выступил на пресс-конференции перед турниром UFC в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, он заявил, что полностью сконцентрирован на предстоящем поединке с бразильцем Мишелем Перейрой и намерен покинуть Баку с победой.

"Я хочу, чтобы Мишель Перейра показал свой лучший бой. Все свое внимание я направил на это противостояние. Хочу подарить болельщикам интересный поединок. Моя цель - покинуть Баку с победой. Я боец, а мой соперник Мишель Перейра - спортсмен, который больше любит устраивать шоу", - сказал Магомедов.

Он также рассказал о своем интересе к футболу.

"В детстве я мечтал стать футболистом. Хотел играть на позиции нападающего. Но когда мы играли с друзьями, меня обычно заставляли стоять в воротах. Сейчас из-за профессиональной деятельности я не могу уделять футболу много времени", - добавил российский боец.

Отметим, что турнир UFC пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене в Баку.

Напомним, в главном бою вечера азербайджанец Рафаэль Физиев, выступающий в легком весе, встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.