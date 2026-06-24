Соперник Назима Садыхова: "В субботу вы увидите красивый бой"

Участник турнира UFC Fight Night Baku Матеус Камило выступил на пресс-конференции перед боем с азербайджанцем Назимом Садыховым.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский боец заявил, что полностью готов к поединку и рассчитывает добиться победы.

"В субботу вечером вы увидите очень красивый бой. Я полностью готов. Моя большая мечта - стать чемпионом мира. Это моя главная мотивация. Если одержу победу, посвящу ее своей семье, своим болельщикам, всем, кто любит меня в Азербайджане и Бразилии, а также тем, кто меня не любит", - добавил бразилец.

Отметим, что турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. Главным событием турнира UFC Fight Night Baku станет бой азербайджанца Рафаэля Физиева с мексиканцем Мануэлем Торресом.