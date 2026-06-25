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Шара Буллет рассказал, как планирует победить Стрикленда

ММА
Новости
25 Июня 2026 05:32
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Шара Буллет рассказал, как планирует победить Стрикленда

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поделился мнением о возможном поединке с бывшим чемпионом среднего веса Шоном Стриклендом.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен заявил, что не считает американца сильнее себя и уже представляет, как мог бы добиться победы в таком противостоянии.

"Я бы настроился на него как на серьезного бойца и от раунда к раунду выполнял бы свой план. Причем на каждый раунд у меня был бы разный план. В итоге это принесло бы мне то, зачем я вышел в клетку", - приводит слова Магомедова "Спорт.Ру".

31-летний Шара Буллет дебютировал в UFC в 2023 году. На данный момент в его активе пять побед и одно поражение.

Напомним, уже 27 июня Магомедов выступит на турнире UFC Fight Night в Баку, где проведет один из главных поединков вечера против бразильца Маркуса Перейры.

İdman.Biz
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