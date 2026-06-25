Британский боец: "Назим Садыхов очень силен"

Британский боец MMA Арнольд Аллен поделился впечатлениями от приезда в Баку на турнир UFC Fight Night Baku.

Как сообщает İdman.Biz, британский спортсмен прибыл в столицу Азербайджана в качестве гостя турнира UFC.

"Азербайджан - красивая страна. У меня очень приятные впечатления о вашем городе и людях. Хотя я впервые приехал в Азербайджан, здесь я чувствую себя комфортно", - сказал Аллен журналистам.

Он также заявил, что следит за выступлениями азербайджанского бойца Назима Садыхова.

"Мне очень нравится Назим Садыхов. Он очень сильный боец. Верю, что нас ждет интересный вечер UFC. Что касается главного боя вечера, думаю, шансы сторон равны", - отметил спортсмен.

Аллен добавил, что не слишком часто следит за футболом и больше интересуется единоборствами.

Напомним, что турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. В главном бою вечера Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в легком весе. Назим Садыхов проведет бой с Матеусом Камило.