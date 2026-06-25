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Физиев признался, что не верил в победу Гейджи над Топурией

ММА
Новости
25 Июня 2026 10:41
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Физиев признался, что не верил в победу Гейджи над Топурией

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о победе Джастина Гейджи над Илией Топурией в титульном поединке легкого веса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Матч ТВ", Физиев признался, что ожидал совершенно другого развития событий и был уверен в победе испано-грузинского бойца.

"Конечно, никак не ожидал такого исхода. Я был уверен, что Топурия его щелкнет. Я не хотел даже этого боя, чтобы Джастин получил от него какой-нибудь урон. Я думал, что все будет в одни ворота, но очень сильно ошибался", - заявил Физиев.

При этом боец отметил, что, несмотря на свои прогнозы, болел именно за Гейджи.

"Джастин - крепкий боец. Он удивил своей победой. Я в него не верил, но болел за него", - добавил Физиев.

Напомним, что Джастин Гейджи победил Илию Топурию в главном бою турнира UFC Freedom 250, который состоялся на территории Белого дома в Вашингтоне, и стал полноправным чемпионом организации в легком весе.

Отметим, что уже 27 июня Физиев выступит на турнире UFC Fight Night: Fiziev vs Torres в Баку, где в главном событии вечера встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

İdman.Biz
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