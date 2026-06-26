Шара Буллет схватил Перейру за шею во время битвы взглядов в Баку - ВИДЕО

Перед турниром UFC Fight Night Baku по смешанным единоборствам произошел напряженный эпизод с участием Шарабутдина Магомедова и Мишеля Перейры.

Как сообщает İdman.Biz, бойцы встретились лицом к лицу на официальной церемонии дуэлей взглядов в Баку.

Выступающий в среднем весе Магомедов, известный как "Шара Буллет" и "Каспийский пират" в последний раз перед боем оказался напротив бразильского соперника.

Их дуэль взглядов запомнилась напряженным моментом. Магомедов схватил Перейру за шею и потянул его к себе, после чего бойцов сразу развели.

Отметим, что поединок Шарабутдин Магомедов - Мишель Перейра станет одним из центральных событий вечера UFC Baku. В главном бою азербайджанец Рафаэль Физиев, выступающий в легком весе, встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Орхан Фулади