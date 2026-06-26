Абдул-Рахман Яхьяев: "В Баку чувствую себя как дома"

Участник турнира UFC Fight Night Baku Абдул-Рахман Яхьяев поделился ожиданиями от своего предстоящего боя в столице Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, представляющий Турцию боец 27 июня встретится в Баку с американцем Джулиусом Уокером.

Яхьяев признался, что рад возможности выступить так близко к дому.

"Конечно, поближе к Турции и Чечне. Чувствую себя как дома", - приводит sport24.ru слова бойца.

По словам Яхьяева, он с уважением относится к своему сопернику, однако уверен в подготовленном плане на поединок.

"Крепкий парень, высокий. У нас свой план для него подготовлен. Сейчас без ствола, тут нельзя со стволом", - пошутил Яхьяев.

Он также отметил, что в этот раз намерен изменить стиль ведения боя.

"В этот раз план подраться по-умному. Если будет шанс засабмитить или нокаутировать, то буду использовать. По-умному - это не сразу идти в атаку, а сначала почувствовать ринг и выиграть, когда появится момент. В первых двух боях я шел вперед, чтобы разорвать сразу", - заявил боец.

Напомним, турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики. Главным событием вечера станет поединок азербайджанского легковеса Рафаэля Физиева против мексиканца Мануэля Торреса.