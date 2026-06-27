Турнир UFC в Белом доме стал самым просматриваемым событием в истории ММА

Турнир UFC Freedom 250, состоявшийся на лужайке Белого дома, установил новый рекорд по просмотрам в истории смешанных единоборств.

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба UFC опубликовала окончательные данные о телевизионной аудитории турнира.

После объявления платформы Paramount+ о том, что турнир собрал рекордные 17 миллионов зрителей в США и Латинской Америке, UFC сообщила, что данные из других стран, включая Австралию, Китай, Индию, Южную Корею, Новую Зеландию и Великобританию, увеличили мировую аудиторию примерно до 34 миллионов человек.

В промоушене отметили, что итоговые показатели отражают стандартный процесс обработки данных международных вещателей. При этом статистика по ряду стран, включая Испанию и Францию, где выступали участники главных боев вечера, будет опубликована позже.

Кроме того, в UFC сообщили, что в социальных сетях контент, связанный с турниром в Белом доме, набрал 126 миллиардов просмотров. Это также является рекордным показателем для событий в истории смешанных единоборств.