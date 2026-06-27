От жизни в машине до "Матрицы": человеческие истории бойцов UFC в Баку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Турнир UFC Fight Night: Fiziev vs Torres, который сегодня, 27 июня пройдет в Баку, интересен не только спортивной афишей.

Как передает İdman.Biz, после дебютного вечера UFC в Азербайджане в 2025 году сильнейшая лига мира возвращается в столицу с кардом, где за именами скрываются очень разные человеческие истории: серьезная травма глаза, работа таксистом, жизнь в машине и приюте, торговля на рынке, гик-культура, долгий путь через региональные промоушены и, конечно, Рафаэль Физиев - боец, чья защита в стиле “Матрицы” стала вирусной задолго до его главного боя в Баку.

Шара Булет: один глаз и путь через адаптацию

Один из самых ярких персонажей бакинского турнира - Шара Магомедов, более известный как Шара Булет. Его история давно вышла за рамки обычного спортивного профайла. Он продолжает выступать на высшем уровне, несмотря на серьезную проблему со зрением. По данным СМИ, тяжелую травму правого глаза он получил в 2016 году во время тренировок в Таиланде, после чего перенес несколько операций и фактически оказался вынужден строить карьеру с ограниченным зрением.

Для MMA это почти парадокс. В спорте, где доли секунды решают исход боя, а периферийное зрение часто спасает от нокаута, Шара сумел не просто адаптироваться, а превратить себя в одного из самых необычных ударников UFC. Его стиль легко узнать: нестандартные углы атаки, постоянное давление, удары с разворота и готовность идти на риск.

Главный хайлайт его карьеры в UFC - нокаут Армена Петросяна двойным spinning backfist (лвойной удар рукой с разворота). Это был не просто эффектный финиш, а эпизод, который мгновенно разошелся по соцсетям. Сам Шара рассказывал, что подобный удар ему еще в начале занятий муай-тай показывал старший брат, но применить его в бою долго не удавалось.

Каан Офли: жизнь в машине, приют и мать у двери

Одна из самых сильных человеческих историй бакинского турнира принадлежит австралийцу турецкого происхождения Каану Офли. Его биография больше похожа не на стандартный путь спортсмена, а на историю выживания. После расставания родителей его семья оказалась в очень тяжелом положении. Мать Офли, турецкая иммигрантка Эла, плохо говорила по-английски, осталась без поддержки и вместе с сыном и младшей дочерью Зейнеп проходила через бездомность.

Они жили в машине, потом в церкви, а позже оказались в приюте. Сам Офли вспоминал один из самых страшных эпизодов того периода: мать завела детей в комнату, закрыла дверь и уперлась в нее спиной, когда снаружи какой-то мужчина пытался ворваться внутрь. По словам бойца, она фактически прикрывала дверь собой, чтобы защитить детей.

Эта деталь многое объясняет в его характере. Офли рано бросил школу, чтобы помогать матери и сестре, работал помощником каменщика и взрослел быстрее сверстников. Спорт в его жизни стал не просто увлечением, а способом не сломаться. Он сам говорил, что тренировки, спарринги и борьба были для него почти медитацией - местом, где можно было выйти из хаоса и направить внутреннее напряжение в дело.

Важный поворот произошел в юности. В 17 лет Офли собирался идти в армию, но тренер отговорил его, дал работу инструктором по джиу-джитсу и место, где жить. Позже уже жена Мариам убедила его подать заявку на The Ultimate Fighter 32, хотя сам он поначалу не был уверен, что это правильный шаг. В итоге именно этот выбор вывел его на международную аудиторию и приблизил к UFC.

Матеус Камило: из такси в Лас-Вегасе до UFC

История Матеуса Камило, который сегодня встретится с азербайджанским бойцом Назимом Садыховым, это не просто красивый сюжет про бойца, который “пробился снизу”. После переезда в США бразилец несколько лет жил в Лас-Вегасе и тренировался, но одних боев для жизни ему не хватало. Уже после получения контракта с UFC он продолжал работать таксистом, совмещая смены за рулем с тренировками, потому что еще не мог полностью содержать себя за счет MMA.

Сам Камило объяснял это просто: жизнь за пределами родной страны стала для него вызовом, а работа водителем была способом удержаться на плаву. Он говорил, что ему приходилось совмещать тренировки с такси, поскольку «пока не получается жить только боями». Для молодого бойца из Риу-Бранку это была реальность большого спорта без глянца: утром или днем - зал, вечером или в свободные часы - пассажиры, дорога и попытка заработать на жизнь в одном из самых дорогих городов США.

Переломным моментом стал бой с Доробшохом Наботовым в Южной Корее. Наботов, не являвшийся на тот момент бойцом UFC, ранее публично попросил Дану Уайта дать ему шанс, и в итоге возможность проявить себя получили оба. Но именно Камило выиграл тот поединок решением судей и забрал контракт. После боя, как рассказывал сам бразилец, к нему подошел Чон Чхан Сон, известный как Корейский Зомби, и сказал, что с ним хочет поговорить Дана Уайт. Камило увидел главу UFC на экране и понял, что его жизнь меняется.

Так история водителя из Лас-Вегаса стала историей бойца UFC. Еще недавно он совмещал тренировки с работой таксистом, потому что не мог жить только боями, а затем оказался в крупнейшем промоушене мира. Поэтому для Камило каждый выход в октагон - это не просто попытка улучшить рекорд, а доказательство того, что дорога из такси до UFC действительно возможна.

Чарльз Джонсон: гик-культура, финансовые трудности и шанс выдохнуть

Чарльз Джонсон - один из самых необычных персонажей турнира за пределами клетки. В бою он жесткий и опытный представитель наилегчайшего веса, бывший чемпион LFA и человек, который не раз портил планы перспективным соперникам. Но вне октагона у него совсем другой образ.

Джонсон открыто говорит о любви к гик-культуре. League of Legends, Гарри Поттер, One Piece, Yu-Gi-Oh!, комиксы - все это часть его личности. Для MMA, где бойцов часто подают через агрессию, брутальность и конфликт, такой образ выглядит свежо. Джонсон напоминает, что человек, способный выйти на бой в UFC, одновременно может быть фанатом карточных игр, аниме и фэнтези.

Но его история не только легкая и яркая. Перед одной из важных побед он оказался в сложной финансовой ситуации. В СМИ отмечалось, что его банковский счет ушел “в минус”, и он был вынужден занимать деньги у своего менеджера. После этого Джонсон вышел в клетку андердогом, победил нокаутом и получил бонус в 50 тысяч долларов.

Этот эпизод хорошо показывает, насколько суровой может быть жизнь бойца даже на уровне UFC. За яркими афишами и трансляциями часто стоят сгонки веса, перелеты, тренировки, неопределенность и финансовое давление.

Асу Алмабаев: от рынка “Алтын-Орда” до топов UFC

История Асу Алмабаева - это путь человека, который долго совмещал обычную работу, семейные обязанности и мечту о большом спорте. Будущий боец UFC родился в селе Жанаталап в Казахстане, а до 10 лет воспитывался у бабушки и дедушки. Единоборства появились в его жизни рано: борьбой он начал заниматься еще в детстве.

После переезда семьи в Алматы Алмабаев оказался в другой реальности. Его родители держали небольшую торговую точку на рынке “Алтын-Орда”, и Асу с юных лет помогал семье. По данным казахстанских СМИ, он работал на рынке вплоть до 23 лет, параллельно тренируясь и постепенно расширяя спортивную базу - от борьбы до бокса, карате, рукопашного боя и бразильского джиу-джитсу.

Абус Магомедов: переезд ради матери и новая жизнь в Германии

У Абуса Магомедова за спиной не только длинная спортивная карьера, но и личная история, связанная с переездом семьи. Он родился в чеченском городе Аргуне и с детства занимался борьбой. Но в подростковом возрасте его жизнь резко изменилась: когда Абусу было 15 лет, семья переехала в Германию из-за болезни матери, которую, по данным источников, не могли полноценно лечить на родине.

Этот переезд не был обычным поиском лучших условий. Это было семейное решение, продиктованное необходимостью. После восстановления матери семья осталась в Германии, а сам Магомедов уже там продолжил развивать свои навыки в единоборствах, добавив к борьбе ударные дисциплины.

В итоге Германия стала для него не просто местом проживания, а второй спортивной базой. Именно там он прошел большой путь по региональным промоушенам, затем добрался до PFL, KSW и UFC. Его дебют в UFC получился эффектным: 19 секунд, фронт-кик, добивание и бонус за выступление вечера. Но за этим быстрым финишем стояла долгая история семьи, переезда, адаптации и карьеры, которую пришлось строить почти заново.

Эрик Нолан: морпех, который нашел себя в клетке

Эрик Нолан пришел в MMA не самым обычным путем. После школы он не пошел сразу в колледж или профессиональный спорт, а вступил в Корпус морской пехоты США. По его словам, он хотел служить еще с шестого класса, потому что его дед тоже был морским пехотинцем. Нолан поступил на службу в 17 лет и провел в армии четыре года.

Позже он говорил, что именно морская пехота дала его жизни направление и стала одной из причин, по которой он пришел в бои. После службы Нолан поступил в Monmouth University, но армейский опыт остался частью его личности. Для него выступления в клетке - это не только рекорд и карьерные цели, но и возможность представлять людей, которые прошли похожий путь.

В CFFC Нолан долго строил имя с нуля. Все первые профессиональные бои он провел именно в этой организации, пережил поражения, добивался реваншей и в итоге дошел до титульного шанса. Напомним, что соперником Нолана в Баку является азербайджанский боец Фарман Гасанов.

Джефферсон Насименто: постер мечты и короткий путь в Баку

История Джефферсона Насименто интересна тем, что он сам будто заранее начал приближать свой шанс в UFC. Еще до подписания контракта бразилец активно говорил о том, что заслуживает место в сильнейшей лиге мира. В какой-то момент он даже опубликовал фейковый постер боя с Чейзом Хупером, пытаясь, по сути, “бросить желание во вселенную”.

Позже Насименто объяснял, что дело было не только в Хупере. Его больше задевало само ощущение: другие бойцы уже выступают под яркими огнями UFC, а он все еще пробивается через бразильскую и региональную сцену. Он оставался непобежденным, стал чемпионом LFA в легком весе и продолжал ждать звонка.

Этот звонок пришел 16 июня - чуть больше чем за неделю до турнира в Баку. Насименто согласился на короткое уведомление, поднялся из легкого веса в полусредний и получил шанс дебютировать в UFC против Таира Абдуллаева. Для него это не просто первый выход в октагон, а момент, когда мечта, которую он сам долго подталкивал, внезапно стала реальностью.

Физиев и Торрес: “Матрица” возвращается в Баку

Главное событие вечера в Баку - бой Рафаэля Физиева и Мануэля Торреса. И здесь центральной фигурой для местной аудитории будет именно Физиев.

Рафаэль родился в Казахстане, вырос в Кыргызстане, имеет азербайджанские корни по отцу и теперь представляет Азербайджан. Его путь в единоборства не был прямолинейным. В детстве отец купил ему и двоюродным братьям боксерские перчатки и заставлял их спарринговать, но сам Физиев поначалу не любил драки. Позже, после смены школы и сложных подростковых ситуаций, он пришел в муай-тай - и именно там нашел свою спортивную базу.

Физиев стал известен как один из самых ярких ударников легкого дивизиона UFC. До больших побед на топ-уровне он уже успел стать вирусным благодаря эпизоду, который фанаты назвали защитой в стиле “Матрицы”: Рафаэль уклонился от хай-кика так эффектно, что этот момент разошелся по всему MMA-сообществу. Для бойца это стало своего рода визитной карточкой - символом реакции, пластики и необычного ударного мышления.

Есть у него и редкий штрих за пределами клетки. Физиев интересуется кузнечным делом и холодным оружием. Это хорошо ложится на его образ: в октагоне он работает ногами и руками как один из самых техничных ударников дивизиона, а вне спорта любит ремесло, где также важны точность, терпение и чувство материала.

Его соперник Мануэль Торрес - совсем другой тип угрозы. Мексиканец по прозвищу El Loco известен агрессивным стилем и умением быстро превращать поединок в пожар. Но в бакинском основном событии главный сюжет все равно связан с Физиевым: он выходит перед азербайджанской публикой как боец, чья карьера строилась на реакции, ударной технике, травмах, возвращениях и постоянной попытке снова доказать свой уровень.

Именно поэтому главный бой вечера выглядит интригующе не только по именам. С одной стороны - Физиев, техничный ударник с базой муай-тай, опытом и поддержкой местной публики. С другой - Торрес, опасный мексиканский финишер, который способен взорвать бой уже в первые минуты.

Для Баку это еще один вечер, когда мировая лига привозит не только громкую афишу, но и целую галерею человеческих историй. Кто-то шел к этому через травму, кто-то через бездомность, кто-то через работу в такси или финансовые трудности. А в финале вечера на первый план выйдет Физиев - боец, чья “Матрица” когда-то стала вирусным символом его таланта, а теперь может получить продолжение уже на азербайджанской арене.