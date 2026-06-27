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Фарман Гасанов уверенно одолел Эрика Нолана в дебютном поединке в UFC - ВИДЕО

ММА
Новости
27 Июня 2026 20:01
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Фарман Гасанов уверенно одолел Эрика Нолана в дебютном поединке в UFC - ВИДЕО

На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана состоялся заключительный поединок предварительного карда.

Как сообщает İdman.Biz, в октагоне сошлись азербайджанский боец Фарман Гасанов, для которого этот бой стал дебютом в UFC, и американец Эрик Нолан.

Гасанов активно начал поединок, несколько раз "уронив" оппонента, прижав к сетке и нанося редкие, но жесткие удары.

Второй раунд начался в схожем ключе. Американец иногда пытался применить болевой, но Гасанов уверенно защищался. Короткое время спортсмены поработали в стойке, однако основная часть двух раундов азербайджанским бойцом была переведена в партер.

Третий раунд бойцы начали в стойке, проводя размен джебами и хуками. Ближе к середине "пятиминутки" Гасанов вновь повалил соперника и удержал добытое по ходу противостояния преимущество.

Итог – победа Фармана Гасанова единогласным решением судей.

İdman.Biz
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