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Назим Садыхов уступил бразильцу Матеусу Камило на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО

ММА
Новости
27 Июня 2026 21:55
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Назим Садыхов уступил бразильцу Матеусу Камило на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО

На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана состоялся очередной поединок основного карда.

Как сообщает İdman.Biz, в октагоне сошлись азербайджанский боец Назим Садыхов и представитель Бразилии Матеус Камило.

Бой завершился в первом раунде поражением азербайджанского спортсмена. Пропустив удар в голову, Садыхов упал, а на него набросился бразилец, нанося удары. Судья принял решение немедленно остановить схватку.

Сразу после этого Садыхов принялся протестовать, заявляя, что был в состоянии продолжить бой, однако решение рефери осталось без изменений.

İdman.Biz
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