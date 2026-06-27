Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом над Мануэлем Торресом на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО

На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана состоялся главный поединок основного карда.

Как сообщает İdman.Biz, в октагоне сошлись азербайджанский боец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.

Физиев активно начал раунд, проведя несколько мощных ударов руками и ногами. Торрес, в свою очередь, также старался отвечать на атаки азербайджанского бойца. После первой половины стартовой "пятиминутки" спортсмены слегка сбавили темп противостояния и принялись обмениваться мощными, но не всегда точными ударами. В самой концовке Физиеву удалось перевести оппонента в партер, однако никакого преимущества ударнику это не принесло.

Второй раунд продлился всего 15 секунд – Рафаэль влетел в Торреса мощнейшим сайдкиком, повалив мексиканца. Вслед за этим Физиев набросился на оппонента, продолжив наносить мощные удары руками.

Рефери остановил бой - Физиеву одержал заслуженную победу нокаутом.