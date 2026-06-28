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Рафаэль Физиев: Нокаут в Баку дороже бонуса в $100 тысяч

ММА
Новости
28 Июня 2026 01:20
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Рафаэль Физиев: Нокаут в Баку дороже бонуса в $100 тысяч

Если выбирать между нокаутом перед своими болельщиками и бонусом в 100 тысяч долларов, то, безусловно, я выберу нокаут перед родной публикой.

Об этом на пресс-конференции сказал победитель главного боя UFC Fight Night Рафаэль Физиев.

"Эти эмоции невозможно купить ни за какие деньги.

Очень не хотелось бы, чтобы побеждать мне удавалось только в Баку.

Сейчас за мной следит огромное количество людей, особенно в Азербайджане. Я чувствую их поддержку, и мне совсем не хочется снова проигрывать, потому что знаю, насколько сильно они переживают за меня. Когда я побеждаю, они счастливы, и это делает счастливым и меня.

Я очень благодарен азербайджанским болельщикам за такую поддержку. Она действительно многое для меня значит.

Мой тезка Рафаэль Агаев настоящая легенда. Мы общались, и я с большим уважением отношусь к нему. Мне очень нравится его стиль. Он выдающийся спортсмен, очень умный боец, и у него огромное количество поклонников по всему миру. Я тоже один из них.

Если говорить о развитии азербайджанских бойцов, то сейчас в UFC уже выступают Тофик Мусаев, Назим Садыхов, Тахир Абдуллаев, Фарид Алимурадов, Фарман Гасанов и я. Уверен, что в будущем представителей Азербайджана в организации станет еще больше.

Что касается идеи создать школу ММА в США специально для азербайджанских бойцов, то, на мой взгляд, в этом нет необходимости. Наоборот, нужно развивать этот спорт здесь, в Азербайджане. Именно здесь следует создавать условия для подготовки новых талантов, чтобы молодые спортсмены могли расти у себя дома и затем выходить на мировой уровень.

Когда Назим проиграл, я уже разминался перед своим боем. Мне было очень тяжело это видеть. Я знаю его с 2017 года, он мой близкий друг, можно сказать, брат. Мне было очень больно за него.

Сейчас ему особенно нужна поддержка. Это непростой момент в его карьере, но я уверен, что он обязательно вернется. У него есть все необходимое, чтобы снова побеждать.

Хочу также сказать несколько слов о Тофике Мусаеве. После его последнего боя многие писали мне: "Почему ты ничего не опубликовал? Почему не поддержал его в соцсетях?" Но люди не понимают одного — Тофик для меня не просто коллега, а настоящий брат. Я очень люблю и уважаю его. Перед его боем я молился за него.

Я не считаю, что поддержку обязательно нужно демонстрировать в социальных сетях. Иногда важнее дождаться подходящего момента, встретиться лично и просто обнять человека. Именно этого момента я сейчас и жду", - заявил Физиев.

İdman.Biz
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