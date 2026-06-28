Бывший чемпион UFC восхитился победой Физиева в Баку

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал победу азербайджанского бойца Рафаэля Физиева на турнире UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, американский боец высоко оценил выступление Физиева, который нокаутировал мексиканца Мануэля Торреса во втором раунде главного боя вечера.

"Вау, какой финиш. Торрес еще вернется, он настоящий танк. Люди просто не понимают, насколько хорошая ударная техника у Физиева", - написал Мухаммад в социальной сети X.

Напомним, поединок прошел 27 июня в Баку в рамках турнира UFC Fight Night. Для Рафаэля Физиева эта победа стала 14-й в профессиональной карьере при пяти поражениях.

До этого азербайджанский боец выходил в октагон 31 января 2026 года, когда уступил бразильцу Маурисио Руффи техническим нокаутом.