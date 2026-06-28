28 Июня 2026
RU

Бывший чемпион UFC восхитился победой Физиева в Баку

ММА
Новости
28 Июня 2026 15:35
29
Бывший чемпион UFC восхитился победой Физиева в Баку

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал победу азербайджанского бойца Рафаэля Физиева на турнире UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, американский боец высоко оценил выступление Физиева, который нокаутировал мексиканца Мануэля Торреса во втором раунде главного боя вечера.

"Вау, какой финиш. Торрес еще вернется, он настоящий танк. Люди просто не понимают, насколько хорошая ударная техника у Физиева", - написал Мухаммад в социальной сети X.

Напомним, поединок прошел 27 июня в Баку в рамках турнира UFC Fight Night. Для Рафаэля Физиева эта победа стала 14-й в профессиональной карьере при пяти поражениях.

До этого азербайджанский боец выходил в октагон 31 января 2026 года, когда уступил бразильцу Маурисио Руффи техническим нокаутом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рафаэль Физиев: "Нокаут в Баку дороже бонуса в $100 тысяч"
01:20
ММА

Рафаэль Физиев: "Нокаут в Баку дороже бонуса в $100 тысяч"

Физиев также прокомментировал идею создания школы ММА в США специально для азербайджанских бойцов
Рафаэль Физиев: "В конце первого раунда я практически перестал видеть левым глазом"
00:40
ММА

Рафаэль Физиев: "В конце первого раунда я практически перестал видеть левым глазом"

Физиев одержал победу нокаутом на турнире в Баку
Рафаэль Физиев хочет завоевать пояс BMF в UFC - ВИДЕО
00:25
ММА

Рафаэль Физиев хочет завоевать пояс BMF в UFC - ВИДЕО

Это эксклюзивный чемпионский пояс, который оспаривается между бойцами, известными своим бескомпромиссным и жестким стилем

Объявлены обладатели бонусов турнира UFC Fight Night Baku
00:10
ММА

Объявлены обладатели бонусов турнира UFC Fight Night Baku

Каждый из этих бойцов заработал дополнительно по 100 000 долларов США
Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом над Мануэлем Торресом на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО
27 Июня 23:03
ММА

Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом над Мануэлем Торресом на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО

Наш боец не оставил шансов своему оппоненту

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы
Скалони раскрыл судьбу Месси в матче с Иорданией из уважения к 91-летнему журналисту
27 Июня 18:34
Мировой футбол

Скалони раскрыл судьбу Месси в матче с Иорданией из уважения к 91-летнему журналисту

Энрике Макайя Маркес освещает уже 18-й чемпионат мира