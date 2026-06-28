Известные бойцы UFC раскритиковали судейство боя Шары Буллета в Баку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра и действующий обладатель титула в тяжелом весе Том Аспиналл выступили с критикой в адрес рефери Херба Дина после поединка Шарабутдина Магомедова и Мишеля Перейры на турнире UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для недовольства стали эпизоды, в которых, по мнению бойцов, арбитр проигнорировал нарушения правил со стороны Шары Буллета.

Первым на ситуацию отреагировал Алекс Перейра. Бразилец опубликовал видео спорного эпизода и сопроводил его короткой подписью: "Херб Дин - трус".

Позже аналогичный ролик разместил и чемпион UFC Том Аспиналл.

"В ММА больше нет правил. Это просто пожелания", - написал британец.

Напомним, бой между Шарабутдином Магомедовым и Мишелем Перейрой состоялся 27 июня на турнире UFC Fight Night в Баку и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей.