30 Июня 2026
RU

Рафаэль Физиев вошел в топ-15 ИИ-рейтинг UFC после победы в Баку

ММА
Новости
30 Июня 2026 16:15
31
Рафаэль Физиев вошел в топ-15 ИИ-рейтинг UFC после победы в Баку

Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев вошел в топ-15 легкого дивизиона UFC в новом рейтинге Meta UFC Rankings.

Как сообщает İdman.Biz, в обновленном рейтинге, сформированном с помощью искусственного интеллекта (ИИ) компании Meta, азербайджанский боец занимает 13-е место в легком весе. Рядом с его фамилией стоит отметка N/R (Not Ranked), которая означает, что до последнего обновления рейтинга Физиев не входил в топ-15 и впервые появился в нем после победы на турнире UFC Baku.

При этом в старом медийном рейтинге, который формируется на основе голосования представителей ведущих ММА-изданий и также остается доступен на сайте UFC, положение Физиева выше. Там он занимает 10-е место, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущей версией рейтинга.

Стоит отметить, что UFC недавно внедрила обновленную систему рейтинга, которая формируется с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и учитывает не только результаты боев, но и частоту участия спортсменов в турнирах. Событие UFC Baku стало первым от организации после внедрения нового рейтинга Meta UFC Rankings.

Напомним, что Физиев 27 июня возглавил турнир UFC в Баку и победил мексиканца Мануэля Торреса нокаутом на 15-й секунде второго раунда. В Meta UFC Rankings Торрес после поражения не входит в топ-15 легкого дивизиона, тогда как в медийной версии он сохранил 15-ю позицию.

Остальные азербайджанские бойцы, выступавшие на турнире UFC Baku, в топ-15 ни одной из двух версий рейтинга не входят. Как известно, Фарман Гасанов на бакинском турнире победил американца Эрика Нолана, Тахир Абдуллаев оказался сильнее бразильца Джефферсона Насименту, а Назим Садыхов уступил бразильцу Матеусу Камило.

Серьезные изменения коснулись и других участников UFC Baku. Ассу Алмабаев после победы над Чарльзом Джонсоном поднялся на шестое место в Meta UFC Rankings наилегчайшего веса, а в медийном рейтинге занимает седьмую позицию. Икрам Алискеров поднялся на 10-е место в Meta UFC Rankings среднего веса, а в медийной версии вошел в топ-15. Абус Магомедов после победы над Михалом Олексейчуком дебютировал в Meta UFC Rankings, заняв 15-е место.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тофик Мусаев: "Горжусь каждым, кто с честью поднимает флаг Азербайджана"
12:24
ММА

Тофик Мусаев: "Горжусь каждым, кто с честью поднимает флаг Азербайджана"

Азербайджанский боец UFC рассказал о турнире в Баку и подготовке к следующему поединку
Стало известно количество проданных билетов на UFC Fight Night Baku
11:07
ММА

Стало известно количество проданных билетов на UFC Fight Night Baku - ФОТО

Около 40% зрителей приехали из-за рубежа
Назим Садыхов: "Бой остановили слишком рано, я еще мог вернуться"
01:05
ММА

Назим Садыхов: "Бой остановили слишком рано, я еще мог вернуться" - ВИДЕО

Азербайджанский боец UFC поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения на домашнем турнире

Азербайджанский боец ММА найден мертвым в контейнере на пляже
29 Июня 18:00
ММА

Азербайджанский боец ММА найден мертвым в контейнере на пляже - ВИДЕО

Обстоятельства смерти спортсмена устанавливаются

Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае - ФОТО
29 Июня 15:43
ММА

Азербайджанский боец ММА победил соперника в Китае - ФОТО

Мирмехди Мириев выиграл бой на турнире "YFU 95"

Алим Набиев: "Физиев выполнил все тактические задания и победил"
29 Июня 14:54
ММА

Алим Набиев: "Физиев выполнил все тактические задания и победил"

Тренер рассказал о подготовке Рафаэля Физиева к главному бою UFC Fight Night Baku

Самое читаемое

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы