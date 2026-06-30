Рафаэль Физиев вошел в топ-15 ИИ-рейтинг UFC после победы в Баку

Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев вошел в топ-15 легкого дивизиона UFC в новом рейтинге Meta UFC Rankings.

Как сообщает İdman.Biz, в обновленном рейтинге, сформированном с помощью искусственного интеллекта (ИИ) компании Meta, азербайджанский боец занимает 13-е место в легком весе. Рядом с его фамилией стоит отметка N/R (Not Ranked), которая означает, что до последнего обновления рейтинга Физиев не входил в топ-15 и впервые появился в нем после победы на турнире UFC Baku.

При этом в старом медийном рейтинге, который формируется на основе голосования представителей ведущих ММА-изданий и также остается доступен на сайте UFC, положение Физиева выше. Там он занимает 10-е место, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущей версией рейтинга.

Стоит отметить, что UFC недавно внедрила обновленную систему рейтинга, которая формируется с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и учитывает не только результаты боев, но и частоту участия спортсменов в турнирах. Событие UFC Baku стало первым от организации после внедрения нового рейтинга Meta UFC Rankings.

Напомним, что Физиев 27 июня возглавил турнир UFC в Баку и победил мексиканца Мануэля Торреса нокаутом на 15-й секунде второго раунда. В Meta UFC Rankings Торрес после поражения не входит в топ-15 легкого дивизиона, тогда как в медийной версии он сохранил 15-ю позицию.

Остальные азербайджанские бойцы, выступавшие на турнире UFC Baku, в топ-15 ни одной из двух версий рейтинга не входят. Как известно, Фарман Гасанов на бакинском турнире победил американца Эрика Нолана, Тахир Абдуллаев оказался сильнее бразильца Джефферсона Насименту, а Назим Садыхов уступил бразильцу Матеусу Камило.

Серьезные изменения коснулись и других участников UFC Baku. Ассу Алмабаев после победы над Чарльзом Джонсоном поднялся на шестое место в Meta UFC Rankings наилегчайшего веса, а в медийном рейтинге занимает седьмую позицию. Икрам Алискеров поднялся на 10-е место в Meta UFC Rankings среднего веса, а в медийной версии вошел в топ-15. Абус Магомедов после победы над Михалом Олексейчуком дебютировал в Meta UFC Rankings, заняв 15-е место.