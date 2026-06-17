Месси оформил хет-трик и повторил рекорд Клозе на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сборная Аргентины уверенно стартовала на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в матче группы J, состоявшемся на стадионе Arrowhead в американском Канзас-Сити, действующие чемпионы мира обыграли Алжир со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал капитан аргентинцев Лионель Месси. 38-летний форвард поразил ворота соперника на 17-й, 60-й и 76-й минутах, оформив хет-трик.

Благодаря этим голам Месси довел количество забитых мячей на чемпионатах мира до 16 и повторил рекорд легендарного немецкого нападающего Мирослава Клозе.

Во втором туре группового этапа сборная Аргентины 22 июня сыграет против Австрии, а 28 июня встретится с Иорданией. Алжирская команда 23 июня померится силами с Иорданией, а 28 июня проведет матч против Австрии.