ЧМ-2026: Франция встречается с Сенегалом - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Стартовал матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Сенегала, выступающими в группе I.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси.
Стартовал матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Сенегала, выступающими в группе I.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси.
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