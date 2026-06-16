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ЧМ-2026: Франция встречается с Сенегалом - ОБНОВЛЯЕТСЯ

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 23:02
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ЧМ-2026: Франция встречается с Сенегалом - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Стартовал матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Сенегала, выступающими в группе I.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси.

İdman.Biz
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