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Мбаппе обошел Месси по голам на чемпионатах мира

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 05:30
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Мбаппе обошел Месси по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче первого тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:1), сообщает İdman.Biz.

27-летний футболист достиг отметки в 14 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси и соотечественника Жюста Фонтена (по 13 голов) и сравнялся с немцем Гердом Мюллером (14).

Список лучших бомбардиров в истории турнира возглавляет немец Мирослав Клозе (16), на второй позиции располагается бразилец Роналдо (15).

Вместе со сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.

İdman.Biz
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