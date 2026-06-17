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Холанд стал лучшим бомбардиром Норвегии на чемпионатах мира за один тайм

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 09:17
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Холанд стал лучшим бомбардиром Норвегии на чемпионатах мира за один тайм

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд установил новое достижение в истории своей национальной команды на чемпионатах мира.

Как сообщает İdman.Biz, форвард оформил дубль в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Ирака. Оба мяча были забиты еще в первом тайме.

Благодаря этому Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории мировых первенств. До начала нынешнего турнира норвежцы провели всего несколько чемпионатов мира, а их игрокам не удавалось отметиться более чем одним голом на мундиалях.

Для самого Холанда эти мячи стали первыми на чемпионатах мира. Форвард воспользовался дебютным выступлением на турнире, чтобы сразу вписать свое имя в историю норвежского футбола.

В итоге сборная Норвегии одержала уверенную победу над Ираком со счетом 4:1 и успешно стартовала в группе I.

İdman.Biz
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