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Месси объяснил слезы после гола на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 09:55
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Месси объяснил слезы после гола на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал эмоциональную реакцию после первого забитого мяча в матче чемпионата мира 2026 года против Алжира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой журналистf Фабрицио Романо, 38-летний форвард признался, что его слезы были связаны не с футболом.

"Да, я заплакал после первого гола… Но это было связано с вещами, которые вообще не имеют отношения к футболу. Я пережил несколько трудных дней, но я благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом и давали мне много сил", - заявил Месси.

Напомним, что встреча группы J завершилась победой аргентинцев со счетом 3:0. Месси стал главным героем матча, оформив хет-трик.

Благодаря трем забитым мячам нападающий довел свой счет голов на чемпионатах мира до 16 и сравнялся с рекордсменом турнира Мирославом Клозе. Аргентина, являющаяся действующим чемпионом мира, успешно начала защиту титула на мундиале, который проходит в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
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