Сегодня "Сабах" узнает потенциального соперника по Лиге чемпионов

Сегодня станет известен потенциальный соперник азербайджанского клуба "Сабах" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, церемония жеребьевки состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Начало мероприятия запланировано на 14:00 по бакинскому времени.

Чемпион Азербайджана будет находиться в корзине несеяных команд. В число возможных соперников "Сабаха" входят "Црвена Звезда" (Сербия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Слован" (Словакия), "Лех" Познань (Польша), "Целе" (Словения), "Омония" (Кипр), победитель пары "Флориана" (Мальта) - "Шемрок Роверс" (Ирландия), победитель противостояния "Вардар" (Северная Македония) - КуПС (Финляндия), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль), победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Дрита" (Косово), победитель противостояния "Линкольн" (Гибралтар) - "Интер Эскальдес" (Андорра), а также победитель пары "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Левски" (Болгария).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 17 июля и 21–22 июля.

Напомним, что на старте турнира "Сабах" сыграет с валлийским клубом TNS. Встречи первого квалификационного раунда пройдут 7–8 и 14–15 июля. Команда Валдаса Дамбраускаса начнет еврокубковую кампанию домашним матчем.