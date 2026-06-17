"Карабах" в ожидании второй жеребьевки квалификации Лиги Европы

Сегодня станет известен потенциальный соперник азербайджанского клуба "Карабах" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, церемония жеребьевки состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Начало мероприятия запланировано на 15:00 по бакинскому времени.

Агдамский клуб будет находиться в корзине сеяных команд. В число возможных соперников "Карабаха" входят "Бешикташ" (Турция), "Твенте" (Нидерланды), "Тромсе" (Норвегия), "Санкт-Галлен" (Швейцария), "Хаммарбю" (Швеция), победитель пары "Шериф" (Молдова) - "Алюминий" (Словения), победитель противостояния "Динамо" Киев (Украина) - "Университатя" Клуж (Румыния), победитель пары "Хайдук" (Хорватия) — "Жилина" (Словакия), а также победитель противостояния ЦСКА София (Болгария) - "Дерри Сити" (Ирландия).

Напомним, что на старте еврокубковой кампании "Карабах" встретится с исландским клубом "Вестри" в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 июля. Команда Гурбана Гурбанова первый поединок проведет на выезде.