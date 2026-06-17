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"Араз-Нахчыван" продлил контракт с Ульви Искендеровым

Азербайджанский футбол
Новости
17 Июня 2026 11:39
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"Араз-Нахчыван" продлил контракт с Ульви Искендеровым

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" продлил контракт с форвардом Ульви Искендеровым.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Стороны подписали новый контракт сроком на один год. Таким образом, 29-летний футболист продолжит выступать за "красно-белых" и в сезоне-2026/27.

Искендеров защищает цвета "Араз-Нахчывана" с сезона-2024/25 и является одним из игроков основного состава команды.

Отметим, что ранее клуб также продлил контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым и Славиком Алхасовым, продолжая работу по сохранению костяка команды перед новым сезоном.

Добавим, что накануне нахчыванский коуб объявил о назначении на пост главного тренера экс-игрока сборной Азербайджана Джавида Гусейнова.

İdman.Biz
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