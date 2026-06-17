17 Июня 2026
RU

Сегодня "Нефтчи" узнает соперника по Лиге конференций УЕФА

Футбол
Новости
17 Июня 2026 09:38
30
Сегодня "Нефтчи" узнает соперника по Лиге конференций УЕФА

Сегодня станет известен соперник "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени. По его итогам определится первый соперник азербайджанского клуба на европейской арене.

"Нефтчи" завоевал право выступить в квалификации Лиги конференций УЕФА по итогам сезона-2025/26 и постарается пробиться в основную стадию турнира.

Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 21–22 июля, ответные встречи пройдут 28–29 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболисты сборной Германии заметили ядовитую змею на территории базы на ЧМ‑2026
08:15
ЧМ-2026

Футболисты сборной Германии заметили ядовитую змею на территории базы на ЧМ‑2026

Команда базируется в Уинстон‑Сейлеме, Северная Каролина
Сборная Кюрасао по футболу установила рекорд Гиннесса
07:20
Мировой футбол

Сборная Кюрасао по футболу установила рекорд Гиннесса

Население карибской страны составляет всего 156 115 человек
Рашад Садыхов: "Торпедо" — опытный и серьезный соперник"
03:20
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Торпедо" — опытный и серьезный соперник"

Наставник "Зиря" поделился мнением о результатах жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги конференций
Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
01:30
Мировой футбол

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

27-летний француз обошел экс-форварда "трехцеветных" Оливье Жиру
ЧМ-2026: Франция уверенно обыграла Сенегал благодаря дублю Мбаппе - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:08
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция уверенно обыграла Сенегал благодаря дублю Мбаппе - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе в Нью-Джерси
"Нефтчи" встретится с подопечными Саши Илича
16 Июня 23:20
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" встретится с подопечными Саши Илича

Определился план подготовки бакинского клуба к сезону 2026/27

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
16 Июня 08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется
"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"
16 Июня 01:32
Мировой футбол

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Каталонский клуб получит более миллиона евро благодаря механизму ФИФА