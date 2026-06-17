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Рашад Садыхов: "Торпедо" — опытный и серьезный соперник"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Июня 2026 03:20
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Рашад Садыхов: "Торпедо" — опытный и серьезный соперник"

Главный тренер команды "Зиря" Рашад Садыхов поделился своим мнением о результатах жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, на этой стадии азербайджанский клуб встретится с грузинским "Торпедо" (Кутаиси).

"На самом деле вся наша работа была выстроена вокруг подготовки к следующему сезону Премьер-лиги. О том, что мы должны принять участие в еврокубках, мы узнали всего несколько дней назад, и это стало для нас неожиданностью. Нашим соперником на этом этапе будет "Торпедо". Это очень опытная команда, которая регулярно выступает в еврокубках. Их состав укомплектован качественными местными и иностранными футболистами, а руководит коллективом опытный немецкий специалист.

Сейчас чемпионат Грузии в самом разгаре, и это можно считать преимуществом для соперника. Мы относимся к ним с уважением. Хотим серьезно подготовиться к матчу и, даст Бог, стать стороной, которая по итогам противостояния пройдет в следующий раунд", - заявил Садыхов.

İdman.Biz
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