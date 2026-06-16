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"Зиря" продлила соглашение со своим капитаном

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июня 2026 16:13
16
"Зиря" продлила соглашение со своим капитаном

Футбольный клуб "Зиря" сохранил в составе одного из своих лидеров.

Как сообщает İdman.Biz, бакинский клуб продлил контракт с защитником Гисматом Алыевым.

Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на два года.

Алыев выступает за "Зирю" с 2020 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. Кроме того, защитник является капитаном клуба.

Футболист также регулярно вызывается в сборную Азербайджана и входит в число опытных игроков национальной команды.

Отметим, что в новом сезоне "Зире" предстоит выступление в квалификации Лиги конференций. Бакинский клуб получил право представить Азербайджан в еврокубках после того, как "Туран Товуз" не был допущен UEFA к участию в турнире.

İdman.Biz
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