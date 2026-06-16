Гурбан Гурбанов - о результатах жеребьевки: "Нам необходимо набрать форму за короткий срок"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал результаты сегодняшней жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА и поделился мыслями о сопернике — исландском клубе "Вестри".

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба.

"Мы должны быть предельно сосредоточенными, так как наша команда еще не находится в оптимальной форме. В составе есть травмированные футболисты. В то же время мы продолжаем работу на трансферном рынке. Правда, в селекционной работе мы сталкиваемся с определенными трудностями, но, несмотря на это, делаем все возможное для укомплектования штата. В первую очередь нам необходимо набрать форму за короткий срок, а для этого нужно провести качественную подготовку", - заявил Гурбанов.

Специалист также добавил, что в последнее время футбол настолько изменился, что ничей потенциал невозможно предугадать заранее: "У нас есть первые впечатления о "Вестри", мы уже проделали определенную работу. В их составе произошло довольно много изменений. До первого матча мы соберем подробную информацию и серьезно подготовимся.

В заключение хочу пожелать успехов "Сабаху", который представит нашу страну в Лиге чемпионов, а также "Зиря" и "Нефтчи", которые выступят в Лиге конференций".