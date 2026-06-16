"Карабах" объявил о подписании Самуэля Лобаты - ВИДЕО

"Карабах" включил в свои ряды полузащитника "Портимоненсе" Самуэля Лобату.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агдамский клуб, контракт с 24-летним португальцем рассчитан на 3 года.

Лобату будет выступать под номером "28".

Он является воспитанником академии "Спортинга", ранее также играл за "Фамаликан", B-SAD и "Тондела".