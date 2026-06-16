Кевин Медина покидает "Карабах"?

Колумбийский защитник Кевин Медина близок к уходу из агдамского "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportal.az, футболист уже достиг договоренности с одним из клубов Азии и продолжит карьеру за пределами Азербайджана.

По информации источника, руководство "Карабаха" пошло навстречу игроку и согласилось отпустить его без выплаты компенсации, несмотря на действующий контракт.

Отмечается, что ранее Медина неоднократно получал выгодные предложения от других клубов, однако предпочитал оставаться в составе чемпиона Азербайджана. На этот раз с просьбой о расторжении соглашения к руководству обратился сам футболист.

Учитывая вклад защитника в успехи команды, клуб не стал препятствовать его переходу.

Если информация подтвердится, Медина станет уже пятым игроком, покинувшим "Карабах" в летнее трансферное окно. Ранее агдамский клуб расстался с Торалом Байрамовым, Эммануэлем Аддаи, Рамилем Шейдаевым и Сами Ммаэ.