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Хакан Сюнал покидает пост директора Футбольной академии "Сумгайыта"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июня 2026 21:54
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Хакан Сюнал покидает пост директора Футбольной академии "Сумгайыта"

Футбольный клуб "Сумгайыт" не стал продлевать соглашение о сотрудничестве на следующий сезон с директором клубной академии, немецким специалистом Хаканом Сюналом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, сегодня состоялась встреча руководства "Сумгайыта" с опытным специалистом. На встрече Хакану Сюналу выразили благодарность за проделанную работу и услуги, оказанные клубу, а также пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что немецкий специалист возглавлял Футбольную академию "Сумгайыта" с 2019 года. Действующий контракт с ним истекает в конце текущего месяца.

İdman.Biz
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