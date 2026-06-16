"Араз-Нахчыван" назначил нового главного тренера

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" определился с новым главным тренером команды.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба профессионального футбольного клуба.

Новым наставником команды назначен Джавид Гусейнов. С 38-летним специалистом подписан контракт сроком на один год.

В бытность игроком Гусейнов выступал за клубы "Туран", МОИК, "Олимпик", "Интер", "Нефтчи", "Бакы", "Габала", "Зиря", а также турецкий Adana Demirspor. Кроме того, он защищал цвета юношеской, молодежной и национальной сборных Азербайджана.

Тренерскую карьеру Гусейнов начал в клубе "Шамахы". В дальнейшем он работал в "Джебраиле" и "Туран Товузе", а также некоторое время возглавлял "Сабаил".

Отметим, что в минувшем сезоне "Араз-Нахчыван" занял шестое место в Премьер-лиге Азербайджана и по окончании сезона расстался с украинским специалистом Андреем Демченко.