"Нефтчи" встретится с подопечными Саши Илича

Определился план подготовки ФК "Нефтчи" к сезону 2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, учебно-тренировочные сборы команды пройдут в два этапа:

Первый этап: Пройдет с 20 по 28 июня в Баку — в футбольном центре Palms Sports.

Второй этап: Состоится с 29 июня по 14 июля в словенском городе Моравске-Топлице. Наша команда, которая разместится в отеле Livada Prestige, планирует провести в ходе этого этапа 4 контрольных матча.

Игры запланированы на 2, 6, 10 и 13 июля. В матче, который состоится 2 июля, соперником бакинцев станет сербский "Партизан". Отметим, что новым главным тренером белградского клуба является бывший наставник "Сумгайыта" Саша Илич.

Информация о времени начала контрольных поединков и других соперниках "Нефтчи" будет предоставлена позже.