Сборная Кюрасао по футболу установила рекорд Гиннесса

Сборная Кюрасао установила рекорд Гиннесса, как самая малонаселенная страна, сумевшая квалифицироваться на чемпионат мира 2026.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса в социальной сети X.

Представители организации вручили сертификат президенту Федерации футбола Кюрасао Гилберту Мартине. Согласно опубликованной информации, население карибской страны составляет 156 115 человек, что является самым низким показателем среди всех государств, когда-либо выходивших в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Сборная Кюрасао, которую тренирует известный нидерландский специалист Дик Адвокат, впервые в своей истории отобралась на ЧМ по футболу. Команда попала в группу E, где ее соперниками являются сборные Германии, Эквадора и Кот-д`Ивуара. В 1-м туре сборная Кюрасао потерпела разгромное поражение от команды Германии со счетом 1:7. Следующий матч состоится 21 июня со сборной Эквадора.