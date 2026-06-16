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"Ювентус" нацелился на вратаря "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
16 Июня 2026 20:03
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"Ювентус" нацелился на вратаря "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье может перебраться в Италию. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Jeunesfooteux, в услугах француза заинтересован "Ювентус", который столкнулся с конкуренцией из Англии при попытке подписать вратаря "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

Отмечается, что положение Шевалье в "ПСЖ" становится все более шатким, потому что Сафонов уже утвержден в качестве основного вратаря на следующий сезон.

По данным источника, если туринцы решат предпринять попытку подписать француза, это будет аренда с правом выкупа, чтобы обеспечить себе некоторую финансовую гибкость, пока вратарь будет тестироваться в течение сезона.

İdman.Biz
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