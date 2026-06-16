Обладатель Кубка Чехии исключен из элитного дивизиона

Чешская футбольная федерация приняла решение исключить "Карвину" из высшего дивизиона страны.

Как сообщает İdman.Biz, клуб также оштрафован на сумму около 480 тысяч долларов.

По данным федерации, санкции связаны с нарушениями, выявленными в ряде матчей национального чемпионата, которые стали предметом расследования по делу о договорных играх.

Примечательно, что решение было принято вскоре после исторического успеха "Карвины", которая впервые в своей истории завоевала Кубок Чехии. Однако спортивные достижения не повлияли на позицию дисциплинарных органов.

В заявлении федерации отмечается, что нарушения относятся к нескольким матчам чемпионата Чехии сезона-2024.

Расследование стало частью масштабной операции чешской полиции по борьбе с манипулированием результатами футбольных матчей. В рамках дела были задержаны десятки человек.

Вместе с тем решение пока не вступило в окончательную силу. "Карвина" имеет право подать апелляцию и попытаться оспорить наказание.

Если вердикт останется в силе, обладатель Кубка Чехии следующий сезон проведет дивизионом ниже.