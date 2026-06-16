Моуринью хочет видеть хавбека сборной Германии в "Реале"

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью заинтересован в подписании полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Феликса Нмечи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany, португальский специалист высоко оценивает игровые качества 25-летнего футболиста и уже запросил информацию о его ситуации в немецком клубе.

По данным источника, конкуренцию мадридцам в борьбе за Нмечу могут составить английские гранды – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Отмечается, что потенциальная сделка может оказаться дорогостоящей. В контракте игрока предусмотрен пункт о выкупе в размере 70 миллионов евро, однако активировать его можно будет только в 2027 году.

Действующее соглашение Нмечи с "Боруссией" рассчитано до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет около 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нмеча был одним из ключевых игроков дортмундского клуба и благодаря стабильным выступлениям закрепился в составе сборной Германии.