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Аллегри близок к возвращению в Серию А

Мировой футбол
Новости
16 Июня 2026 07:12
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Аллегри близок к возвращению в Серию А

Массимилиано Аллегри в ближайшие дни может быть назначен новым главным тренером "Наполи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia, стороны уже достигли принципиальной договоренности, а официальное объявление ожидается в течение недели.

По информации источника, все основные условия сотрудничества между клубом и специалистом согласованы. Задержка с объявлением связана исключительно с необходимостью урегулировать оставшиеся формальности между Аллегри и его предыдущим клубом – "Миланом".

Речь идет о финансовых и контрактных вопросах, которые должны быть окончательно решены для завершения сотрудничества сторон.

Ожидается, что после официального назначения спортивный директор "Наполи" Джованни Манна сможет приступить к более детальному планированию летней трансферной кампании, учитывая требования нового наставника к составу команды.

Напомним, что Аллегри является одним из самых титулованных тренеров Италии. За свою карьеру он неоднократно выигрывал чемпионат страны и национальные кубковые турниры.

İdman.Biz
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