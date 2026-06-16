16 Июня 2026
RU

Рубен Аморим - новый главный тренер "Милана"

Мировой футбол
Новости
16 Июня 2026 21:34
13
Рубен Аморим - новый главный тренер "Милана"

Рубен Аморим назначен на пост главного тренера "Милана", сообщает İdman.Biz.

"Мы следили за Рубеном годами, его работа в "Спортинге" произвела на нас огромное впечатление и отражает тот стиль игры, который ищем. Он один из самых подготовленных и новаторских тренеров нового европейского поколения — молодой, амбициозный, с современным футбольным стилем, определяемым доминированием во владении мячом, современной системой прессинга и четким тактическим подходом", — приводит слова управляющего компанией RedBird Capital Partners Джерри Кардинале официальный сайт клуба.

Компания RedBird Capital Partners является владельцем итальянского футбольного клуба.

Ранее Аморим возглавлял "Манчестер Юнайтед", который покинул 5 января 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ювентус" нацелился на вратаря "ПСЖ"
20:03
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на вратаря "ПСЖ"

Туринский клуб рассматривает альтернативы трансферу Мартинеса
Эдуарду Камавинга может продолжить карьеру в Серии А
19:46
Мировой футбол

Эдуарду Камавинга может продолжить карьеру в Серии А

Француз выступает за "Реал" с 2021 года
Обладатель Кубка Чехии исключен из элитного дивизиона
09:15
Мировой футбол

Обладатель Кубка Чехии исключен из элитного дивизиона

"Карвина" наказана за участие в скандале с договорными матчами
Аллегри близок к возвращению в Серию А
07:12
Мировой футбол

Аллегри близок к возвращению в Серию А

Итальянский специалист может возглавить "Наполи" уже на этой неделе

Моуринью хочет видеть хавбека сборной Германии в "Реале"
06:30
Мировой футбол

Моуринью хочет видеть хавбека сборной Германии в "Реале"

Наставник мадридцев заинтересован в трансфере Феликса Нмечи
Тренер сборной Египта после ничьей с Бельгией: "Горжусь своими игроками"
02:30
Мировой футбол

Тренер сборной Египта после ничьей с Бельгией: "Горжусь своими игроками"

Хоссам Хассан заявил, что гордится своими футболистами

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется