Рубен Аморим - новый главный тренер "Милана"

Рубен Аморим назначен на пост главного тренера "Милана", сообщает İdman.Biz.

"Мы следили за Рубеном годами, его работа в "Спортинге" произвела на нас огромное впечатление и отражает тот стиль игры, который ищем. Он один из самых подготовленных и новаторских тренеров нового европейского поколения — молодой, амбициозный, с современным футбольным стилем, определяемым доминированием во владении мячом, современной системой прессинга и четким тактическим подходом", — приводит слова управляющего компанией RedBird Capital Partners Джерри Кардинале официальный сайт клуба.

Компания RedBird Capital Partners является владельцем итальянского футбольного клуба.

Ранее Аморим возглавлял "Манчестер Юнайтед", который покинул 5 января 2026 года.